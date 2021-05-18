مصر.. المحكمة تصدر قرارا جديدا بشأن قضية رانيا يوسف والمذيع العراقي نزار الفارس

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه للإعلامي العراقى نزار الفارس، ضد الفنانة المصرية، رانيا يوسف، بتهمة السب والقذف، لجلسة 23 مايو المقبل.

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وأقام وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد رانيا يوسف مطالبا إياها بتعويض قدرة 5 ملايين جنيه مصري، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حق موكله على مواقع التواصل الإجتماعي.

وصرح الإعلامى نزار الفارس، بأنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها، من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجة "مع الفارس" وما تلا ذلك ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنة فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانوني منها، واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة.

وأكد وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس، تعرض موكله للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي، لكون وصف متحرش على أى شخص يعد قذفا يعاقب عليه قانونا، فكيف الحال عندما يكون الأمر متعلقا بإعلامي يتابعة الملايين، وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة، لا سيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم.

المصدر: أخبار اليوم