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خلال نهار رمضان.. رانيا يوسف تنشر فيديو يثير الجدل في مصر

مجتمع

خلال نهار رمضان.. رانيا يوسف تنشر فيديو يثير الجدل في مصر
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أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل في مصر بعد نشرها فيديو في نهار شهر رمضان، وسط تساؤلات حول صيامها.

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وكتبت الفنانة على المقطع الذي شاركت به، قائلة: "بعد الفطار". 

إلا أن التعليق ربما جلب لها العديد من الهجوم والانتقادات، خاصة إنه لا يتوافق مع مضمون المقطع، الذي تم تصويره في الصباح وفي النهار، وفقا للمقطع المصور، ما دفع البعض لمهاجتمها.

وقال البعض معلقا: "ده الصبح"، "انتي صايمة اصلا"، "هو انتي فاطرة ولا ايه"، بالإضافة إلى وجود زجاجة مياه بجانبها أثناء ممارسة التمارين.

المصدر: RT

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