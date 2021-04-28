خلال نهار رمضان.. رانيا يوسف تنشر فيديو يثير الجدل في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qaiy
أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل في مصر بعد نشرها فيديو في نهار شهر رمضان، وسط تساؤلات حول صيامها.
وكتبت الفنانة على المقطع الذي شاركت به، قائلة: "بعد الفطار".
إلا أن التعليق ربما جلب لها العديد من الهجوم والانتقادات، خاصة إنه لا يتوافق مع مضمون المقطع، الذي تم تصويره في الصباح وفي النهار، وفقا للمقطع المصور، ما دفع البعض لمهاجتمها.
وقال البعض معلقا: "ده الصبح"، "انتي صايمة اصلا"، "هو انتي فاطرة ولا ايه"، بالإضافة إلى وجود زجاجة مياه بجانبها أثناء ممارسة التمارين.
المصدر: RT