مصر.. إلهام شاهين تعلق على ظهور فيديو رقص لها وتهاجم رانيا يوسف

هاجمت الفنانة المصرية إلهام شاهين، تصرفات الفنانة رانيا يوسف، بسبب ظهورها المثير للجدل بشكل مستمر، موضحة أنها تبحث عن التريند.

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وأضافت شاهين، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، أن تصرفات الفنانة رانيا يوسف غير طبيعية وبها لفت نظر ويجب أن لا تبحث عن الترند: "ساندت رانيا يوسف في موقف بطانة الفستان بمهرجان القاهرة السينمائي، ولكن أنا ارفض أي تريند من خلال شيء يكون مسيء لي".

وقالت إن الفيديو الذي انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني وترقص عقب وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد، وذكر البعض أن هذا الفيديو جاء عقب الوفاة كذب، حيث أن الفيديو كان قديما للغاية، مشيرة إلى أن شخصا مجهولا قام بنشر الفيديو في هذا التوقيت ويريد الإثارة، ولكنها لم تتابع السوشيال ميديا من أجل الرد على هذا الفيديو فور نشره.

المصدر: الوطن