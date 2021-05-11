بالفيديو.. الشيف التركي بوراك يحضّر كنافة بعلم فلسطين

حضّر الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير كنافة بألوان وتصميم العلم الفلسطيني، في تعبير منه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في ظل ما تتعرض له غزة والقدس الشرقية.

وفي فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، يظهر بوراك وهو يصبغ الشعيرية التي تحضر بها الكنافة بألوان العلم الفلسطيني ومن ثم يعمل على تشكيلها لتأخذ شكل العلم.

وأرفق بوراك الفيديو بأغنية "دمي فلسطيني" للفنان الفلسطيني محمد عساف.

المصدر: RT