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مصر.. المحكمة تحدد جلسة عاجلة لمحاكمة المطرب حسن شاكوس بسبب ريهام سعيد

مجتمع

مصر.. المحكمة تحدد جلسة عاجلة لمحاكمة المطرب حسن شاكوس بسبب ريهام سعيد
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أعلنت الإعلامية ريهام سعيد أن 29 يونيو المقبل موعد جلسة المحاكمة العاجلة لحسن شاكوش بتهمة سبها وقذفها، أمام محكمة جنح بولاق الدكرور.

مصر.. المحكمة تحدد جلسة عاجلة لمحاكمة المطرب حسن شاكوس بسبب ريهام سعيد
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ونشرت ريهام سعيد صورة من البيان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت: الله لا الله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

وكان رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش على الإعلامية ريهام سعيد، بعد أن قالت الأخيرة أثناء ظهورها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، إن شاكوش عدوها وأنه أخذ منها مبلغا ماليا مقابل إحياء حفل خاص لكنه لم يلتزم.

وسجل شاكوش فيديو للرد على ريهام سعيد قال فيه: هي إعلامية وأنا مطرب.. لا أعرف لماذا أنا عدو لها؟ قالت إنها طلبتني في شغل بالساحل الشمالي، لكن قبل أن أرد عليها سأعرض لكم فيديو كانت سجلته ريهام سعيد تشكرني فيه على أنني غنيت في عيد ميلادها وتهنئني على نجاح أغنيتي في مصر والعالم.

المصدر: RT

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