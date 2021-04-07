مصر.. المطرب حسن شاكوش يظهر لأول مرة بعد القبض عليه

ظهر مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، لأول مرة بعد قرار نيابة مدينة نصر، إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه، وحجز 19 شخصا آخرين، في واقعة افتتاحه مقهى غير مصرح بتشغيله.

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وقال شاكوش، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "حبايب قلبي أخواتي، أنا قلب الجيم وبطمنكم، بقولكم أنا الحمد لله كويس، وبشكل كل الناس وكل أخواتي اللي سألوا عليّا، وبتأسفلكم عشان مكنتش عارف أرد، وقدر الله وما شاء فعل، والحمد لله كله تمام وأنا بخير، إن شاء الله كل الجاي حلو، حسن شاكوش بيحبكم".

وانتهت نيابة مدينة نصر، من التحقيق مع المطرب حسن شاكوش، في القضية رقم 928 لسنة 2021 جنح مدينة نصر، الخاصة باتهامه بافتتاح مقهى في مدينة نصر بدون ترخيص.

وحققت النيابة في الواقعة مع شاكوش وآخرين لمدة 12 ساعة متواصلة في اتهامه بافتتاح المقهى.

وألقت الأجهزة الأمنية يوم الأحد، القبض على المطرب الشهير حسن شاكوش، بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا بإقامة حفل افتتاح لـ"كافيه" يملكه بشارع أنور المفتي في مدينة نصر، بالإضافة لعدم الحصول على بعض التراخيص.

المصدر: "مصراوي"