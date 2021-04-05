مصر.. القبض على المطرب المشهور حسن شاكوش

قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على المطرب الشعبي المشهور في مصر، حسن شاكوش، خلال افتتاحه أحد "الكافيهات" في مدينة نصر.

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وأكدت قوات الأمن أن القبض على شاكوش، تم بعدما اكتشفت أن الكافيه المملوك له ليس مرخصا، فضلا عن وجود مخالفات داخل المحل، حيث عثرت قوات الأمن على عدد من الأرجيلة "الشيشة"، وجرى تشميع المحل بمعرفة الجهات المختصة، إضافة إلى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة، التحقيق مع المطرب حسن شاكوش و2 آخرين في عدة اتهامات، بينها فتح كافيه في منطقة مدينة نصر دون ترخيص، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

وكان "شاكوش" قد ظهر في بث مباشر قصير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا خلاله المتابعين إلى افتتاح الكافيه، إضافة إلى ذبح بقرة أمام أبوابه.

المصدر: الوطن