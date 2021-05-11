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السيسي يعلق على بعض مسلسلات رمضان

مجتمع

السيسي يعلق على بعض مسلسلات رمضان
Reuters
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علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بعض المسلسلات التي عرضت في مصر خلال شهر رمضان الجاري.

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وقال الرئيس المصري إن الدراما تناولت خلال شهر رمضان أحداثا كثيرة جدا مرت على المصريين: "أتصور الدارما اللي اتقدمت ولازم تقدم أكتر من كدا واتكلمت في أحداث كتيرة حصلت بعد ما تجاوزناها بشكل كبير، وفكرتنا بأيام صعبة مرّت علينا، ومرت بفضل الله أولا ثم بتضحيات المصريين".

وأضاف الرئيس المصري: "الأيام دي ممرتش غير بتضحيات شعب مصر، كل أسرة قدمت شهيد في قطاع من قطاعات الدولة من جيش وشرطة وقضاء والمساجد والكنائس، كل ده كان مشاركة وتمن تم تسديده لمكافحة الإرهاب".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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