الولايات المتحدة.. 45 ألف متطوع لقتل ثيران البيسون

تطوع أكثر من 45 ألف أمريكي لمساعدة منتزه "غراند كانيون" الوطني بولاية أريزونا، لقتل مئات الحيوانات من ثيران البيسون، التي تتهمها السلطات بتدمير الموارد الطبيعة للمنطقة.

وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية التي نشرت الخبر، فإن "إدارة المحمية وافقت على خطة لتقليل قطيع البيسون بالقرب من حافتها الشمالية، ونشرت إعلانا عن حاجتها لـ12 صيادا ماهرا، فتقدم في غضون يومين، أكثر من 45 ألف متطوع، 15% منهم من ولاية أريزونا، فيما ثلث المتقدمين من تكساس وكاليفورنيا وكولورادو ويوتا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "مسؤولي المنتزه، سيختارون 25 اسما عن طريق القرعة، ثم يرسل المتأهلون للتصفيات النهائية".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم متنزه "غراند كانيون"، كايتلين توماس، إن "أول 12 شخصا يقدمون المعلومات التي طلبها المنتزه سيكونون جزءا من برنامج المتطوعين في الخريف".

وينتظر الصيادين عمل شاق، إذ سيكون عليهم اصطياد الثور الضخم، مشيا على الأقدام في مناطق ثلجية، على ارتفاع 2438 مترا، حيث لا يمكن استخدام وسائل النقل، وسيحتاجون أيضا، إلى نقل جثث ثيران البيسون، والتي يمكن أن تكون ثقيلة جدا، إذ قد يصل وزن الثور الواحد إلى 2000 رطل.

وسيطلب من كل متطوع اجتياز دورة تدريبية حول سلامة الأسلحة النارية واختبار إجادة الرماية.

المصدر: "الغارديان" + وكالات