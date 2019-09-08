مخرب يعتدي على "رمز قوة الأمريكيين" في نيويورك

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الشخص الذي عمد إلى تخريب تمثال "الثور الهائج" في شارع "وول ستريت" بنيويورك.

وقالت الشرطة إن المعتدي هو تيفون فارلاك (42 سنة) وقد وجه عدة ضربات للتمثال بآلته الموسيقية، ما تسبب في شقوق وخدوش في الجهة اليمنى للتمثال.

وتمثال "الثور الهائج" مصنوع من البرونز، ويصل وزنه إلى 3.2 طن، وقد تم نصبه سنة 1989 في شارع وول ستريت في الحي المالي في مانهاتن، بمدينة نيويورك.

وقام النحات الإيطالي أرتورو دي موديكا بنحته وإهداءه إلى المدينة، ردا على إنهيار سوق الأسهم في العام 1987، معتبرا "المنحوتة رمزا لقوة الأمريكيين، وللعزيمة والإرادة التي يشتهر بها أهل نيويورك".

المصدر: وكالات