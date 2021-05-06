مزاد "سوذبيز" يعرض رسما بانوراميا نادرا لمكة المكرمة

يعرض مزاد "سوذبيز" الإلكتروني لكتب الرحلات والسفر والأطالس والتاريخ الطبيعي، بعض المعروضات النادرة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط، تتضمن رسما بانوراميا نادرا لمكة المكرمة عام 1791.

وتصور المخطوطة الأكبر من نوعها التي تم إنتاجها في ذلك الوقت بحجم 430 × 865 مم، الحجاج القادمين من مناطق بعيدة، وترسم رحلتهم إلى مكة المكرمة.

ومن بين المعروضات الأخرى، منظران بالألوان المائية لمكة المكرمة يعودان إلى عام 1840 يظهران الكعبة والمسجد الحرام وكذلك المدينة المنورة.

Vintage Makkah, late 1800s pic.twitter.com/LBPKJiZSSd — Muslim Culture (@MuslimCulture) May 6, 2021

وقدم المزاد نسخة مجلدة بدقة من كتاب الصور الرائد لماكسيم دو كامب عن مصر وفلسطين وسوريا، ويتكون من 125 مطبوعة تظهر مناظر لمصر والقدس وبعلبك، ولا يزال هذا العمل الناجح إلى حد بعيد أول وآخر رحلة لدو كامب في التصوير الفوتوغرافي، إذ استبدل في نهاية رحلته معدات التصوير الخاصة به بكميات كبيرة من الصوف الناعم والحرير.

المصدر: "الخليج"