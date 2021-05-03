سوريا.. انتشال جثة طفل قضى غرقا والبحث جار عن شقيقه

أعلن فوج إطفاء حمص أن فرق الإنقاذ عثرت على جثة طفل بعد غرقه مع شقيقه في ساقية للري في مدينة حمص وسط سوريا.

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وأوضح الفوج أن الطفلين فاطر ونور (15، و13 سنة على التوالي) غرقا في ساقية للري قرب الهلالية جانب الكراج الشمالي في المدينة.

وقال إنه تلقى نداء استغاثة من أهالي المنطقة، فأرسل فريق إنقاذ إلى المكان، وأضاف أن الدفاع المدني في المحافظة أرسل فريقا إلى الجهة المقابلة.

وأعلن الفوج أن فريق الإنقاذ عثر على أول طفل .. وأن العمل جار في البحث عن الطفل الآخر.

#_حادث_غرق تلقت غرفة عمليات فوج إطفاء حمص .. نداء إستغاثة عن وقوع حادث غرق في ساقية الري قرب الهلالية جانب الكراج... تم النشر بواسطة ‏فوج إطفاء حمص‏ في الاثنين، ٣ مايو ٢٠٢١

يذكر أن المحافظة شهدت في مارس الماضي حادث غرق راح ضحيته رئيس مخفر ناحية الحواش في المحافظة وابنه (12 عاما)، وكان الأب يحاول إنقاذ طفله الذي غرق في سد المزينة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك وقضى الاثنان معا.

المصدر: RT