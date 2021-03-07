سوريا.. وفاة رئيس مخفر بلدة وابنه غرقا في ريف حمص

توفى رئيس مخفر ناحية الحواش في محافظة حمص السورية وابنه (12 عاما) غرقا في سد المزينة بعدما فشلت محاولات إنقاذهما.

وذكر فوج إطفاء حمص أنه تلقى اتصالات من الأهالي الذين كانوا يحاولون إنقاذ الأب وابنه، وحين وصل فريق من الفوج عمل على انتشال جثمانيهما بمساعدة الأهالي.

وأوضح عبر صفحته في الفيسبوك أن الغريقين هما رئيس مخفر الحواش إلياس إلياس وابنه أسد.

#_غررررررريق تلقت غرفة عمليات فوج الإطفاء نداء إستغاثة عن غريقين في سد الحواش قرب جامعة الحواش .. شكل قائد فوج إطفاء حمص... تم النشر بواسطة ‏فوج إطفاء حمص‏ في الأحد، ٧ مارس ٢٠٢١

بينما ذكرت صفحات إخبارية من المنطقة أن ابنا آخر نجا من الغرق في السد.

ويبدو من الصور التي نشرتها صفحات من البلدة أن الضحيتين كانا يرتديان ملابسهما كاملة مع الأحذية.

فيسبوك

ويبعد سد المزينة (أو: الحواش) عن مدينة حمص نحو 60 كيلومترا ويقع في منطقة وادي النضارة.

المصدر: RT