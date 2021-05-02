عضو في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك يتوقع يوم عيد الفطر المبارك

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يتمم شهر رمضان 30 يوما، ليحل عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري.

إقرأ المزيد

وبحسب إبراهيم الجروان، فإنه من المتوقع أن يولد هلال شهر شوال الثلاثاء 11 مايو الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات، ليشاهد مساء الأربعاء ويكون الخميس 13 مايو الجاري غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك، موضحا أنه من المتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة، السبت 10 يوليو 2021، الساعة 05:17 فجرا بتوقيت الإمارات، و يظل بعد غروب الشمس قرابة 34 دقيقة فوق الأفق، مما تكون فرصة رصده واردة ليكون الأحد 11 يوليو 2021 غرة شهر ذي الحجة، ويوم الاثنين 19 يوليو المقبل يوم عرفة، و الثلاثاء 20 يوليو المقبل عيد الأضحى المبارك.

هذا وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إنه في آخر أيام شهر رمضان المبارك، يبدأ الصوم و الفجر الساعة 04:15 بتوقيت الإمارات، والإفطار يبدأ الساعة 07:01 من بعد الظهر، بالتوقيت المحلي، ويصل طول فترة الصيام خلال هذه الفترة إلى 14,46 ساعة.

المصدر: "الإمارات اليوم"