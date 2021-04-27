محمد رمضان ينشر مقطع فيديو من فلم عن عبد الحليم حافظ ومتابعون يتهمونه بالسخرية

أعاد الفنان المصري محمد رمضان نشر فيديو، حول تجسيد شخصية عبد الحليم حافظ، في أحد الأفلام المصرية والسخرية منه.

سخرية في حق عبد الحليم حافظ حصلت له في عمل سينمائي مصري عملو له تاتو في دراعه لم نسمع أي أحد خرج لدفاع عن عبد الحليم الله يعني عبد الحليم ليست له قيمة هذا يوضح أن الهجوم المقصود منه محمد رمضان فقط و ليس حبا في إسماعيل يس #مسلسل_موسى#محمد_رمضان#موسى#اسماعيل_ياسينpic.twitter.com/ydmhgSK19N — oliviermelomane (@oliviermelomane) April 26, 2021

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وأعاد رمضان نشر مقطع فيديو اقتطعه أحد متابعيه من فيلم "سمير وشهير وبهير"، وعلق الحساب الذي نشر مقطع الفيديو الذي يحمل سخرية من "العندليب": "سخرية في حق عبد الحليم حافظ حصلت له في عمل سينمائي مصري، عملوا له تاتو في دراعه ولم نسمع أي أحد خرج لدفاع عن عبد الحليم".

وتابع الحساب الذي أعاد رمضان نشر تعليقه على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "يعني عبد الحليم ليست له قيمة، هذا يوضح أن الهجوم المقصود منه محمد رمضان فقط وليس حبا في إسماعيل يس".

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن إعادة نشر رمضان لهذا المقطع الساخر من المطرب عبد الحليم حافظ، استمرار لمسلسل إساءته للرموز الفنية.

يذكر أنه خلال أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل موسى، ظهر الفنان الراحل إسماعيل ياسين خلال أحد المشاهد، وهو ما جسده الفنان الشاب عبدالرحمن أبو ليلة.

وخلال المشهد، ظهر إسماعيل ياسين وهو يتعرض للسخرية من موسى، الذي يجسده الفنان محمد رمضان، كما بدا أنه طماع، من منطلق شرائه لبعض المنتجات، مع رغبة في التهرب من دفع قيمتها.

المصدر: أخبار اليوم