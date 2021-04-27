صناع مسلسل محمد رمضان يصدرون بيانا بعد أزمة إسماعيل ياسين

أصدر صناع مسلسل "موسى" الذي يجسد بطولته الفنان المصري محمد رمضان، بيانا للرد على أزمة ظهور شبيه الفنان الراحل إسماعيل ياسين في المسلسل.

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ونفت أسرة مسلسل "موسى"، أي تعمد من أسرة العمل للسخرية من رموز الفن المصري، وخاصة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود أفعال من المشاهدين ورواد السوشيال ميديا، بأن المسلسل تعمد الإساءة للفنان الراحل.

وأكدت أسرة المسلسل في بيان لها، أن تعاقب المشاهد في الحلقات المقبلة، ستوضح الهدف من هذا المشهد.

وتضامن كل العاملين في العمل مع البيان، مؤكدين أنهم جميعا زملاء، ويحترمون كل من قدم أو ما زال يقدم إبداعا يحترمه الجميع.

وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي قد أصدر بيانا بشأن إهانة الفنان الراحل إسماعيل ياسين في أحداث مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان.

وجاء في نص البيان كالتالي: "في البداية يؤكد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية أن المساس برموز مصر الفنية هو عمل مرفوض شكلا وموضوعا لأنه بمثابة تشويه للريادة المصرية في تاريخ الفنون كما يعد تشويها للشخصية المصرية التي شكل الإبداع الفني جانباً هاما من سماتها وخصوصيتها منذ فجر التاريخ".

وأكد مجلس النقابة في البيان، على تلقي شكوى مقدمة من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين أسطورة الكوميديا المصرية بشأن تضررها من تقديم شخصية اسماعيل ياسين بطريقة غير لائقة في الحلقة الثانية عشر من مسلسل "موسى".

المصدر: وسائل إعلام مصرية