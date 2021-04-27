بعد حوادث سقوط قاتلة.. قاطنو سكنات "عدل" في الجزائر يطالبون بإلغاء منع تسييج الشرفات

وجه العديد من المستفيدين من المشاريع السكنية التابعة لوكالة "عدل" في الجزائر، نداء إلى الوكالة بضرورة إعادة النظر في قرار منع تسييج الشرفات بدعوى ضمان المظهر الموحد لها.

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وتأتي هذه النداءات، ممن يشغلون سكناتهم، أو لا يزالون ينتظرون استلامها، التي عجت بها مواقع التواصل، بعد تسجيل العديد من الوقائع المأساوية، وتسجيل حوادث سقوط قاتلة مؤخرا، بكل من "بوينان" بالبليدة، و"بو إسماعيل" بتيبازة، و"أولاد فايت" و"بابا أحسن" و"سيدي عبد الله" بالعاصمة.

وهذه النداءات أخذت بالارتفاع بعد عدة حوادث سقوط مميتة من الشرفات تم تسجيلها في مواقع متفرقة بالبلاد، آخرها وفاة مراهقة ببوينان في البليدة، حين هوت فتاة من الطابق الخامس عندما كانت تحاول إنقاذ شقيقتها الصغرى التي كانت على وشك السقوط.

وفي واقعة أخرى، تم تسجيل سقوط مميت في منطقة "سيدي عبد الله" لشخص كان بصدد تركيب الهوائي المقعر، في حين سجل حادث آخر بموقع "بو إسماعيل" مؤخرا، حيث لقي عامل مصرعه أثناء تأدية مهامه.

وهذه المخاوف دفعت المستفيدين من سكنات الوكالة إلى المطالبة بإعادة النظر في قرار منع تسييج الشرفات والنوافذ الذي أقرته الوكالة حفاظا على المظهر الموحد والجانب الجمالي لمواقعها السكنية، مؤكدين أنه "من غير المعقول" أن تبقى الطوابق العلوية من دون تسييج، لاسيما بالنسبة لشقق الأسر التي تضم أطفالا.

المصدر: "الشروق"