الكويت.. مواطنان "يصفيان خلافاتهما" بتصادمهما بمركبتيهما عن عمد (فيديو)

نشر موقع "جرائم ومحاكم"، وهو موقع إخباري ينقل قضايا وحوادث الكويت، مقطع فيديو عن تصادم سيارتين عمدا عدة مرات.

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وأشار الموقع إلى أنه تم ضبط مواطنين صفيا خلافتهما السابقة بتصادمهما في ضاحية صباح الناصر في محافظة الفروانية.

وفي التفاصيل، يبين مقطع الفيديو أن "أحد الأشخاص صدم سيارة الآخر بسيارته بشكل متعمد من الخلف، ومن ثم عن الجانب، ليقوم الآخر بدوره بصدم سيارة الأول، ثم يبتعد ويعود بظهر السيارة ليصدم الأخرى مرة ثانية، عبر الرجوع بسيارته إلى الخلف، ثم نزل رجلان من السيارتين، والتحق بهما آخرون، قبل أن تغادر إحدى السيارتين المكان مسرعة وغطاء المحرك فيها مفتوح، دون أن تتضح أسباب وقوع المشاجرة".

ولفتت صحيفة "الراي" الكويتية إلى أنه "عقب انتشار فيديو ظهر فيه تصادم مركبيتين عمدا، علمت الصحيفة أن الواقعة حصلت في منطقة صباح الناصر، وأنه تم ضبط المواطنين منفذي التصادم بسبب مشاجرة، وإحالتهما الى جهة الاختصاص.





المصدر: RT + "الراي"