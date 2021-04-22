"ناس أونلاين" - برنامج جديد على RT Online

تستعد منصة RT Online لإطلاق برنامجها الاجتماعي الجديد "ناس أونلاين"، والذي يناقش أبرز القضايا المجتمعية ويقف على أحداث الشارع العربي، يضع على مائدة النقاش مواضيع ساخنة ويستضيف أبرز الشخصيات المعنية من مشاهير الفن والسياسة والرياضة فضلا عن أكثر الشخصيات تأثيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

أولى حلقات البرنامج تنطلق اليوم في تمام الساعة الـ 21:30 بتوقيت موسكو، والضيفة الأولى فيه وزيرة الإعلام اللبنانية د. منال عبدالصمد نجد، تكشف في لقاء حصري تفاصيل خاصة عن يوم انفجار مرفأ بيروت.

كونوا على الموعد!