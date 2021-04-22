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مصر.. سيدة تستنجد بنجلها بعد وفاة زوجها لتكتشف وفاته في نفس اللحظة

مجتمع

مصر.. سيدة تستنجد بنجلها بعد وفاة زوجها لتكتشف وفاته في نفس اللحظة
Reuters
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نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل حادث مأساوي لأسرة بعد وفاة الأب والابن في نفس اللحظة.

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وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن الأم توجهت إلى زوجها في ساعة مبكرة من صباح أمس، إلا أنها اكتشفت وفاته، لتهرول مسرعة إلى نجلها لينجدها لتكتشف مفاجأة صادمة: "الابن توفى أيضا".

وأشارت إلى أن الشاب المتوفي رامي جمال شاب في الثلاثينيات من العمر أصيب بفيروس كورونا، توفي في نفس توقيت وفاة زوجها في الستينيات من العمر.

وقال أحد أصدقاء الشاب المتوفي: "اتصل بيا وقالي إنه اتصاب بكورونا، وكان خايف على والده ووالدته".

وأضاف: "طلبت منه مايخافش ويشرب سوائل دافية كتير وكان رده عليا انا مش معترض لكن خايف علي أهلي"، مشيرا إلى أن والدته وجيرانه وأهله مازالوا في صدمة حتى الآن.

المصدر: الوطن

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