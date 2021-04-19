مصر.. آخر رسالة لفتاة "تيك توك" حنين حسام قبل القبض عليها

نشرت وسائل الإعلام المصرية آخر رسالة نشرتها فتاة "تيك توك"، حنين حسام، وذلك قبل ساعات من القبض عليها بأمر من محكمة جنايات القاهرة.

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وقبل ساعات من قرار المحكمة بضبطتها، شاركت حنين حسام، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي على تطبيق تيك توك، تعاتب خلاله شخصا مجهولا على عدم اهتمامه بها، قائلة: "مدخلش حتى يقولي كل سنة وأنتي معايا.. مدخلش حتى يقولي يا شيخ منك لله.. يا جدع العيش والملح".

ووجهت رسالة غامضة، عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على "إنستغرام"، قائلة: "لما أنبهك على حاجة أكتر من مرة وأقولك إني بتضايق منها وتعملها تاني يبقى بعدها كل واحد حر في تصرفاته.. متسألنيش بكل غباء ليه أتغيرت وبعدت".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد أصدرت قرارا بضبط حنين حسام وحبسها على ذمة قضية الاتجار بالبشر، عقب برائتها من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتها بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية