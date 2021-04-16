 
مباشر
عاجل
واشنطن: نأخذ على محمل الجد تصريحات إيران الاستفزازية حول تخصيب اليورانيوم بـ60%

فنانة مصرية مشهورة تهاجم رامز جلال بسبب سخريته من زوجها

مجتمع

فنانة مصرية مشهورة تهاجم رامز جلال بسبب سخريته من زوجها
الفنانة نادية مصطفى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7dt

هاجمت الفنانة المصرية المشهورة، نادية مصطفى، الفنان رامز جلال، بسبب سخريته من زوجها الفنان، أركان فؤاد، خلال حلقة أمس، من برنامج "رامز عقله طار".

إقرأ المزيد
مصر.. هالة صدقي تكشف عن تعرضها لموقف محرج في عزاء أحمد زكي وسر برنامج رامز جلال
مصر.. هالة صدقي تكشف عن تعرضها لموقف محرج في عزاء أحمد زكي وسر برنامج رامز جلال

وانتقدت نادية مصطفى في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" ما قاله رامز جلال لحمو بيكا بأنه لا يستطيع السير أو اللعب جيدا داخل إحدى الألعاب "بسبب حذاء أركان فؤاد الذي يرتديه".

وكتبت نادية مصطفى قائلة: "مفهمتش إيه الايفيه أو إيه اللي يضحك في إنه يقوله مانت لازم تقع مانت لابس جزمة أركان فؤاد، وإذا كان دا هزار فهو هزار سخيف وغير مقبول".

وتابعت نادية : "مش كفاية بيتريق على اللي جايبهم هيتريق كمان على الناس المحترمة اللي قاعدين في بيوتهم وفي حالهم".

المصدر: فيتو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا