مصر.. تصاعد الأزمة بين الفنان مصطفى قمر وأحد برامج "المقالب" يقدمه فنانون مشهورون

كشف الفنان المصري مصطفى قمر، عن لجوءه للقانون ضد ما حدث معه ببرنامج المقالب "5 نجوم" الذي يعرض في شهر رمضان على قناة "MBC مصر".

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ونشر قمر، فيديو له يتحدث فيه عن المشكلة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تصورت أنني أتعامل مع كيان يعرف قيمة الناس ويحفظ لهم مكانتهم، ويقدر تاريخهم الكبير في الفن والنجاح، ولكن ظني خاب للأسف وشعوري بالحزن والإندهاش هو ما دفعني للتعليق على تصرف غير مسؤول يقترب لحد المهزلة، وهو ما قد يدفعني للتدقيق في تعاملاتي مستقبلا، ولن أنتظر طويلاً لتصحيح هذا الخطأ".

وقال "قمر" بالفيديو: "أولا كل سنة وإنتم طيبين ورمضان كريم.. ثانيًا ده أول فيديو بتكلم فيه عن مشكلة الدعايا اللي نزلت خطأ في برنامج 5 نجوم اللي نزلت في الشوارع والتريلر والبرومو اللي نزلوا مش مظبوط، كل حاجة مش عجباني.. خذلوني جدا الأخوة المنتجين اللي كنت فاكر إنهم هيلتزموا معايا باسمي وتاريخي".

وأضاف: "ودلوقتي أنا بلجأ للحل القانوني من خلال المحامي بتاعي الأستاذ ياسر قنطوش، بيعمل اللازم، وانتظروا اللي هيحصل".

أعلن منتجه محمد عبد الوهاب- عبر صفحته على "فيسبوك"- عن تولي شركة ميديا لايف للإنتاج والتوزيع الفني والمنتجة لبرنامج "5 نجوم" مكتب المستشار أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض جميع شؤونها القانونية، على أن يتم التعامل مع هذه الأزمة قانونيا.

ويجمع برنامج المقالب الكوميدي "خمس نجوم" لأول مرة غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

المصدر: مصراوي + في الفن