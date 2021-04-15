مصر.. فيفي عبده تعلق لأول مرة بعد أزمتها الأخيرة

وجهت الفنانة المصرية فيفي عبده رسالة لجمهورها، للمرة الأولى بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

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وقالت فيفي، في رسالتها لطمأنة الجمهور: ‏"صباح الخير من المستشفى عاوزة أقولكم وحشتوني أوي وبحبكم أوي خمسة أمواه".

وأرفقت مع المنشور صورة لها وهي تلوح بالسلام، مرتدية فستان سهرة من اللون الأسود، مع شعر منسدل أسود، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور والمتابعين، وذلك عبر الإعجابات والتعليقات.

وكانت الفنانة فيفي عبده تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، خضعت على إثرها لعملية جراحية، وهو ما كتبته: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبونى يدعولى واللى بيكرهونى الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير، رمضان كريم"، وتفاعل الجمهور مع منشور فيفي عبده، متمنين لها الشفاء العاجل.

المصدر: RT