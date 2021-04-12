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بسبب "خطأ".. فيفي عبده تستعد لإجراء عملية وتطلب من الجمهور أن "يدعوا لها"

الثقافة والفن

بسبب
facebook - FiFiAbdouOffcial
الفنانة المصرية فيفي عبده
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أكدت الفنانة المصرية، فيفي عبده، دخولها إلى المستشفى لإجراء عملية، لافتة إلى أن السبب هو أن أحد الأشخاص أعطاها حقنا "بشكل خاطئ".

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وفي فيديو نشرته على صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، هنأت فيفي عبده متابعيها بحلول شهر رمضان المبارك، وأوضحت عن حالتها قائلة: "حسبي الله و نعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنه غلط بضهري، تسببت إني أنا عندي عملية وأنا في المستشفى أهو". 

وكتبت في منشورها مع مقطع الفيديو: "حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لأجراء عمليه جراحيه".

وأضافت: "ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبوني يدعولي، و اللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة و انتم طيبين و بخير رمضان كريم".

المصدر: RT

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