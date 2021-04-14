مصر.. ابنة يوسف شعبان تكشف عن رد فعلها بعد ظهور والدها في مسلسل "ملوك الجدعنة"

تحدثت إيمان، ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان، حول شعورها عقب ظهور والدها في أولى حلقات مسلسل "ملوك الجدعنة".

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وأضافت ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان، لجريدة "الوطن" المصرية، أنها سعدت بردود الأفعال التي انهمرت عليا منذ أمس، عقب الإعلان عن أولى حلقات مسلسل "ملوك الجدعنة"، وذلك بعد الظهور المميز للفنان الراحل، "شوفت مظاهرة حب كبيرة لوالدي من الجمهور على آخر أدواره أسعدتني جدا".

كما أكدت إيمان يوسف شعبان أن "الفن الحقيقي يعيش بين الناس، والفنان المحبوب يظل حب الناس له حيا، ويستمر بين جمهوره حتى بعد وفاته، وهو ما ظهر في الدعوات التي أطلقها الجمهور له فور ظهوره في المسلسل، والذي صور 90% من دوره به قبل وفاته".

ويجسد الفنان الراحل يوسف شعبان في أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"، دور حكم، والد عمرو سعد وزوج دلال عبدالعزيز.

المصدر: الوطن