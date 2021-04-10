إسرائيل تصدر طابعا بريديا خاصا بمناسبة يوم الفضاء

تكشف هيئة طوابع البريد الإسرائيلية يوم 12 أبريل عن طابع بريد يوبيلي أصدرته الهيئة بمناسبة حلول الذكرى الـ60 لرحلة يوري غاغارين الفضائية التاريخية.

صرحت بذلك مديرة مركز "بلانيتاريا" للفضاء والعلم والثقافة في نتانيا، شيلي غرينبرغ، في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية.

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وقالت، غرينبرغ: "لا يمكن المبالغة في تقييم أهمية ما حدث في 12 أبريل عام 1961 للبشرية أجمع. وإننا نقيم في 12 أبريل بمركز "بلانيتاريا" حفل تقديم طبعة محدودة لطابع بريد خاص أصدرته هيئة البريد الإسرائيلية.

ويشهد المركز يوم 12 أبريل كذلك تدشين معرض يسلط الضوء على عصر الرحلات الفضائية المأهولة. "ويسعدنا جدا أن السفارة الروسية قدمت لنا المساعدة في إعداد هذا المعرض".

ومضت قائلة: "قد نصب قبالة بوابة المركز في نتانيا التمثال النصفي ليوري غاغارين حيث يمكن أن يتلقى كل من يرتاد المركز ويهتم بالفضاء معلومات عن أول رائد فضاء في كوكبنا وبعثته الفضائية الفريدة من نوعها وحقائق عن سيرة حياته. ويعد يوري غاغارين رمزا لامعا لسعي الإنسان الدائم إلى تحقيق أحلامه المنشودة واجتياز أية حواجز على طريقه إليها".

يذكر أن العالم يحتفل في 12 أبريل بيوم الفضاء. وقد مر 60 عاما منذ أن أطلق الصاروخ الفضائي من مطار "بايكونور" الفضائي السوفيتي مركبة "فوستوك -1 " إلى مدار الأرض وعلى متنها رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين الذي أصبح أول إنسان زار الفضاء الكوني بعد أن قام بدورة واحدة حول الأرض وهبط في مقاطعة ساراتوف السوفيتية.

المصدر: نوفوستي