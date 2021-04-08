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وفاة مخرج أحد أشهر المسلسلات في مصر (صورة)

مجتمع

وفاة مخرج أحد أشهر المسلسلات في مصر (صورة)
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية رحيل المخرج عبدالحميد أبو المجد، مخرج أحد أشهر المسلسلات المصرية "يوميات ونيس".

وفاة مخرج أحد أشهر المسلسلات في مصر (صورة)

وأعلن الفنان شريف إدريس عبر حسابه بموقع "فيسبوك" خبر الوفاة، قائلا: "الصديق العزيز عبدالحميد أبو المجد في ذمة الله، مع السلامة يا خال".

المخرج عبدالحميد أبو المجد من مواليد محافظة السويس، عمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال منها "الهودج"، "قلب ميت"، "عايش في الغيبوبة"، "العيال اتجننت"، "حلم الجنوبي"، "جائزة نوفل"، "يوميات ونيس وأحفاده"، وغيرها من الأعمال.

يذكر أن آخر أعمال أبو المجد مسلسل "برة الدنيا" الذي عرض عام 2010، وهو من بطولة شريف منير، حنان مطاوع، محمد الشقنقيري.

المصدر: مصراوي

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