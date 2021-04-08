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الفاشينيستا الكويتية روان حسين تثير جدلا بصورة مع قريب الرئيس السوري بشار الأسد

مجتمع

الفاشينيستا الكويتية روان حسين تثير جدلا بصورة مع قريب الرئيس السوري بشار الأسد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين بأحد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، ما أثار ضجة وحالة من الجدل الواسعة بين المتابعين.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل أن روان بن حسين جمعتها لقطات وصور مع علي مخلوف، نجل رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري، وابن خال بشار الأسد.

وجاء في تعليقات المغردين على "تويتر" أن الصورة مأخوذة في عيد ميلاد علي نجل رامي مخلوف رجل الأعمال السوري وابن خال الأسد في دبي.

ولم يظهر من الصور تاريخ التقاطها بالضبط فقط تبين أنها نشرت على عدة صفحات على موقع "تويتر" بتاريخ أربعة أبريل.

الفاشينيستا الكويتية روان حسين تثير جدلا بصورة مع قريب الرئيس السوري بشار الأسد
الفاشينيستا الكويتية روان حسين تثير جدلا بصورة مع قريب الرئيس السوري بشار الأسد

المصدر: تويتر

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