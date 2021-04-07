الولايات المتحدة.. أم تقتل ابنتيها لـ"حمايتهما"

قالت الشرطة الأمريكية إنها وجهت تهمة القتل العمد إلى أم قتلت ابنتيها، واعترفت بجريمتها بعد أن اتصلت برقم الطوارئ لطلب المساعدة.

واعترفت الأم التي تدعي ماديسون ماكدونالد (30 سنة) للشرطة إنها قامت "بتخدير وخنق" ابنتيها آرتشر هاموند (6 سنوات) وليليان ماي ماكدونالد البالغة من العمر سنة واحدة.

وأوضحت شرطة مدينة دالاس في ولاية تكساس أنه بعد أن وصل عناصرها إلى منزل المرأة، بدأت الأخيرة تتحدث عن تعرض طفليها للإيذاء وأنها ستفعل أي شيء لحمايتهما، بما في ذلك قتلهما".

وذكرت الشرطة أن عناصرها عثروا على الطفلتين متوفيتين في غرف نوم منفصلة، وألقوا القبض على الأم التي وجهت إليها تهمة القتل العمد.

المصدر: "ديلي ميل"