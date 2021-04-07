شوق ترامب للبيت الأبيض يزداد..

يبدو أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يفتقد السلطة، فقد وضع طاولة مكتب في منتجع "مارالاغو" في فلوريدا، نسخة طبق الأصل من مكتبه السابق بالبيت الأبيض، وفقا لصحيفة "التايمز".

وقالت الصحيفة إن المكتب ليس التذكير الوحيد بالسلطة، فيوجد أيضا على حائط مكتبه من الخلف صور لطائرة الرئاسة "مارين ون"، في جبل راشمور، وتمثال صغير طبق الأصل له، ويوجد على المكتب قطعة من المعدن الذي تم استخدامه لبناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

يذكر أنه تم تصميم الأثاث في المكتب البيضاوي الشهير، من خشب البلوط لسفينة استكشاف القطب الشمالي البريطانية "هتش أم أس ريزلوت"، وهو يعتبر عنصرا أساسيا في المكتب البيضاوي منذ أن قدمته الملكة فيكتوريا، إلى الرئيس الأميركي الراحل رذرفورد هايز في عام 1880.

المصدر: "التايمز"