ثروة ترامب مستمرة بالتراجع

تراجعت مرتبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصنيف مجلة "فوربس" للأغنياء، مشيرة إلى أنه كان من الممكن أن يكون أغنى بكثير لو أنه تخلى عن أعماله الخاصة خلال فترة رئاسته.

وبعد تراجعه 300 نقطة على القائمة، حصل الرئيس السابق، الذي تفاخر منذ فترة طويلة بمكانته كملياردير، على المرتبة 1299 على قائمة "فوربس" للمليارديرات لهذا العام.

وبحسب "فوربس" فإن صافي ثروة ترامب الحالية تبلغ 2.4 مليار دولار.

هذا وواجهت شبكة الفنادق وملاعب الغولف التي يمتلكها ترامب صعوبات مالية في عدة مواقع بارزة على مدى السنوات العديدة الماضية، من مبناه في الجادة الخامسة الشهيرة في مدينة نيويورك، والذي أفادت التقارير أنه خسر 217 مليون دولار خلال سنوات ولايته، كما خسر برجه حوالي 195 مليون دولار.

المصدر: "الإندبندنت"