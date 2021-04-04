"نيويورك تايمز": حملة ترامب أخذت أموالا من المتبرعين دون علمهم

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تحقيق نشرته أمس السبت أن موقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الخاص بحملته الانتخابية عام 2020 أعاد جمع تبرعات من أنصاره دون علمهم.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الموقع أطلقت في سبتمبر 2020، أي قبل شهرين من الانتخابات، خدمة خاصة بجمع أموال بشكل متكرر على أساس أسبوعي من المتبرعين، وكان إلغاء هذا الإجراء يتطلب إزالة علامة الاختيار يدويا أمام نقطة تشغيل هذه الخدمة.

ولفتت الصحيفة مع ذلك إلى أن الإبلاغ بتشغيل هذه الخدمة كان مكتوبا بخط صغير ولهذا السبب لم يلاحظه عدد ملموس من المتبرعين.

كما أضافت إدارة الموقع، حسب التقرير، خدمة أوتوماتيكية أخرى تمت عبرها مضاعفة حجم التبرع.

ونقل التقرير في هذا السياق قصة المواطن الأمريكي، ستيسي بلات، البالغ من العمر 63 عاما والذي يكافح مرض السرطان، حيث حول في سبتمبر 2020 الماضي 500 دولار إلى حملة ترامب عبر الموقع، لكنه خسر بسبب هذه الخدمة خلال أقل من 30 يوما 3000 دولار، ما أدى إلى حجب حسابه المصرفي.

وأصبح بلات، حسب "نيويورك تايمز"، بين كثير من أنصار ترامب الذين توجهوا إلى البنوك ومؤسسات الاقتراض بشكاوى تحدثوا فيها عن تعرضهم للاحتيال.

وأعادت حملة ترامب، التي اتهمتها الصحيفة بإطلاق مخطط متعمد لزيادة الأموال، إلى المتبرعين، نحو 122 مليون دولار، أي 10.7% من المبلغ الذي تم جمعه.

وخسر الجمهوري ترامب انتخابات نوفمبر 2020 أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

المصدر: "نيويورك تايمز" + وكالات