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وفاة الفنان المصري سيد عثمان (صورة)

مجتمع

وفاة الفنان المصري سيد عثمان (صورة)
Reuters
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أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنان سيد عثمان.

وفاة الفنان المصري سيد عثمان (صورة)الفنان سيد عثمان
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وكتب الفنان منير مكرم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "الدوام لله، الفنان سيد عثمان".

ولم يذكر منير مكرم، أي تفاصيل تتعلق بسبب الوفاة أو موعد الجنازة ومكان ووقت تشييع الجثمان.

وقدم الفنان سيد عثمان، ما يقرب من 80 عملا فنيا، منها "العصيان، خاتم سليمان، طيري يا طيارة، اغتيال شمس، العمدة هانم، محمود المصري، أسمهان"، وبرع في تقديم أدوار رجل الأعمال والشخص الفاسد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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