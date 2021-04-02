سوريا .. العثور على جثتي فتاتين على شاطئ طرطوس

ذكرت وكالة سانا أن "الجهات المختصة" في محافظة طرطوس عثرت على جثتين لفتاتين مجهولتي الهوية على الشاطئ قرب بلدة الحميدية.

ونقلت الوكالة عن قائد شرطة المحافظة موسى الجاسم أنه تم إبلاغهم ظهرا عن وجود الجثتين على الشاطئ وأضاف أنه لم يتعرف أحد من أبناء المنطقة على الفتاتين، وأشار إلى أنه "سيتم تعميم مواصفاتهما غدا على صفحة الشرطة عسى أن يتعرف أحد عليهما".

رئيس مجلس بلدة الحميدية مجدي طعمة قال للوكالة إنه وجد جثتي الفتاتين أثناء وجوده قرب الشاطئ، ورجح أن يكون السبب "غرق قارب كان يقلهما قرب لبنان وعلى إثر الأنواء التي حصلت اليوم في المنطقة لفظهما البحر".

وأضاف طعمة أن أفراد الشرطة والصحة حضروا لإجراء التحقيقات اللازمة فيما تم التواصل مع مديرية الموانئ لتمشيط الشاطئ للتأكد فيما إذا كان هناك جثث أخرى.

المصدر: "سانا"