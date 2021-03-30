سوريا.. صاحب محل يقتل مراهقا لتأخره عن العمل

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن رجلا في محافظة حلب أقدم على قتل فتى يبلغ من العمر 15 عاما، بسبب تأخره عن العمل.

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ووفق ما أوردته وزارة الداخلية في بيانها عبر حسابها في "فيسبوك"، فقد "انهال المتهم على الشاب بالضرب بضع مرات على رأسه حتى توفي، ثم ادعى لاحقا أنه سقط على الأرض".

وفي التفاصيل، ورد بلاغ إلى مركز للشرطة بدخول مواطن إلى العناية المركزة في المشفى يبلغ من العمر 15 عاما، وذلك بعد أن تم إسعافه من المحل الذي يعمل فيه، والمعد لبيع الأدوات الصحية، وذلك إثر سقوطه على الأرض، وفق ما ادعى صاحب المحل.

وقالت الوزارة إن "التحقيقات كشفت وجود شبهة جنائية، فتم القبض على صاحب المحل الذي اعترف بإقدامه على ضرب الحدث بأنبوب بلاستيكي صلب بضع مرات بسبب تأخره المستمر عن العمل، ما أدى إلى فقدانه الوعي، وبعد إسعافه للمستشفى فارق الحياة بسبب إصابته بنزيف دماغي وكسور في الجمجمة.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، تمهيدا لإحالته إلى القضاء.

المصدر: موقع وزارة الداخلية السورية على "فيسبوك"