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الأمم المتحدة تدعو لرصد 10 مليارات دولار للسوريين وسط تدهور الوضع الإنساني

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تدعو لرصد 10 مليارات دولار للسوريين وسط تدهور الوضع الإنساني
Reuters KHALIL ASHAWI
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تعتزم الأمم المتحدة حث المانحين الدوليين على التعهد بما يصل إلى 10 مليارات دولار اليوم الثلاثاء، لمساعدة السوريين الفارين من الحرب الأهلية في خضم جائحة كوفيد-19.

وسيطلب المؤتمر السنوي الخامس لوقاية اللاجئين السوريين من المجاعة، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، 4.2 مليار دولار للمساعدة داخل سوريا و5.8 مليار دولار للاجئين والدول المضيفة في الشرق الأوسط.

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ويحتاج حوالي 24 مليونا إلى مساعدات أساسية، بزيادة أربعة ملايين خلال العام المنصرم، وهو أعلى رقم حتى الآن منذ بداية الأزمة في سوريا عام 2011.

وقال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة في بيان له: "يؤدي الآن تدهور الظروف المعيشية والتراجع الاقتصادي وكوفيد-19 إلى مزيد من الجوع وسوء التغذية والمرض. ثمة قتال أقل ولكن لم تتحقق عوائد للسلام".

وذكر سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أمس الاثنين، أن تدهور الوضع الإنساني في سوريا يتم رصده فقط، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق.

المصدر: "رويترز"

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