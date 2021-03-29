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في عام انتشار كورونا في العالم.. ارتفاع معدلات الطلاق بالسعودية

مجتمع

في عام انتشار كورونا في العالم.. ارتفاع معدلات الطلاق بالسعودية
Reuters AHMED YOSRI
مواطنة تجلس في سيارة وتحمل العلم السعودي
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كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عن ارتفاع معدلات الطلاق في العام 2020 بنسبة 12.7%، مقارنة بالعام الذي سبقه (2019).

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 وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد صكوك الطلاق في المملكة بلغ 57 ألفا و595 صكا، سجلت أغلبها في الشهور الـ3 الأخيرة من العام الماضي.

أما على صعيد معدلات الزواج، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن معدلات عقود الزواج بين السعوديين ارتفعت بنسبة 8.9% عام 2020، مقارنة بعام 2019، وفق بيانات سجلات الإدارة لوزارة العدل.

ولفتت إلى أن إجمالي عقود الزواج بلغ 150 ألفا و117 عقدا، حيث احتلت منطقة الجوف المركز الأول بأعلى معدل زواج بنسبة زادت على 18% عن ما كانت عليه في عام 2019، تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ12.5%، ثم حائل، فالمنطقة الشرقية، فمكة، وأخيرا الرياض، في حين شهدت أشهر أغسطس وسبتمبر العام الماضي أكثر نسبة تسجيل لعقود الزواج بالسعودية. 

تجدر الإشارة إلى أن جائحة كورونا تسببت في الإغلاق العام بالكثير من دول العالم بالعام 2020، من بينها السعودية، وأجبرتها على التزام المنازل، في محاولة لمواجهة الانتشار الكبير لفيروس كورونا الذي شهدته البلاد، في حين أن العديد من الدول لا تزال تجدد الإغلاق العام وتفرض إجراءات صحية صارمة، في سبيل مكافحة هذا الفيروس.

المصدر: صحيفة "عكاظ" + RT

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