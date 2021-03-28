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سيدة أجنبية حامل بسبعة توائم تحط في المغرب

مجتمع

سيدة أجنبية حامل بسبعة توائم تحط في المغرب
Reuters Stringer .
ساحة الاستقلال في عاصمة مالي، باماكو
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أفادت وزارة الصحة في مالي بأن مواطنة مالية حامل بسبعة توائم، ستحط بالمغرب نهاية هذا الأسبوع، من أجل تأمين عملية الولادة بسلام، بعد قضائها أسبوعين بمستشفى العاصمة باماكو.

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وأشارت الوزارة إلى أن "المرأة الحامل تبلغ من العمر 25 سنة، وستذهب إلى المغرب لضمان متابعة أفضل للحمل الاستثنائي، ولضمان صحتها وحياة الأجنة، خصوصا وأنها في شهرها السادس من الحمل".

ومن المتوقع أن يرافق هذه المواطنة، طبيبها وأفراد عائلتها، حيث أن الرحلة ستكون ممولة من الحكومة المالية، وبمتابعة من الرئيس الانتقالي، نداو، الذي ساهم بدوره في تأمين مصاريف معالجة الشابة الحامل، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية.

المصدر: صحيفة "هسبريس"

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