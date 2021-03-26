بوتين يكشف عن سقوطه عن ظهر جواده

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حبه للخيول، وكشف عن سقوطه مرة عن ظهر جواده أثناء تدريبات مارسها على فن الفروسية.

وقال بوتين خلال لقائه أعضاء مجلس المراقبين لمؤسسة "روسيا بلد الإمكانيات" غير الحكومية للمشاريع الاجتماعية والتعليمية يوم الجمعة: "في إحدى المرات كانوا يصورونني وكنت في التدريب، وحدث أن توقف الجواد فجأة أمام حاجز وتشقلبت حرفيا".

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وأضاف أنه اقترح على المصور الاحتفاظ بمقاطع الفيديو، وتابع ضاحكا: "لأول مرة سمعت من المصور مثل هذه الإجابة حيث قال: أنا سأحذفها فورا".

وأشار بوتين إلى أن سقوطه "كان مريحا تماما" ولم يصب بأي أذى.

وتجدر الإشارة إلى أن حب بوتين للخيول كان معروفا منذ سنوات، إذ أنه ظهر أكثر من مرة أثناء عمله رئيسا للبلاد ورئيسا للوزراء خلال السنوات الماضية على ظهور الخيل.

المصدر: تاس