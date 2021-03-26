صاحبة مشغل حياكة: "لو علمت أني كنت أخيط بدلة لبوتين لارتعشت يداي!"

لفتت وسائل إعلام حول العالم الانتباه إلى معطف ظهر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء رحلة استجمام صحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى توفا قرب سيبيريا.

ودارت تساؤلات حول الزي المييز الذي ارتداه بوتين، وعن تكلفته ومن صممه، والأهم أن الكثيرين تساءلوا: أين يمكن شراؤه؟. وجاءت الإجابة من مكان غير متوقع، من مدينة سان بطرسبورغ، مسقط رأس الرئيس الروسي.

في ورشة صغيرة، جرى منذ أربع سنوات، ابتكار تصميم لمعطف من جلد الغنم، شبيه جدا بالمعطف الذي ظهر به بوتين.

kp.ru

وأقرت صحاحبة المشغل يفغينيا موروزوفا، أنها لا تستطيع أن تجزم بأن بذلة الرئيس المصنوعة من جلد الغنم من إنتاج معملها، لكنها أكدت أن التصميم ابتكر في مشغلها.

وشددت السيدة على أن صورة هذه البذلة لم تظهر في أي مكان آخر من قبل، وأن الزي صمم في هذا المشغل الذي يعمل به شخصان فقط، مديرته وهي أم لطفلين، وتبلغ من العر 40 عاما ومساعدها.

kp.ru

وقالت يفغينيا إن الاهتمام الكبير بالزي أدهشهم، مشيرة إلى أنها لم تتلق العديد من المكالمات على مدى عام، كما هو الحال في اليومين الماضيين.

وصرحت مديرة المشغل بأنها ستكون سعيدة للغاية إذا تأكد أن البذلة التي ظهر بها الرئيس الروسي من إنتاج مشغلها، مضيفة أنها علاوة على ذلك، لو علمت أنها كانت تخيط بذلة للرئيس لارتعشت يداها.

ووصفت صاحبة المشغل الإقبال الكبير على حجز بذل مماثلة لبذلة بوتين بأنه نوع من العاصفة، مشيرة إلى أن الطلبات تأتي من كل مكان، من موسكو وكالينينغراد إلى دول البلطيق وفلاديفوستوك، بل إن مكالمة أتت من إيطاليا من شخص يريد الذهاب بها في إجازة إلى جبال الألب.

المصدر: kp.ru