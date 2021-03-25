الشرطة البريطانية تبحث عن "متحرش متسلسل"

تبحث الشرطة البريطانية عن "متحرش متسلسل" تحرش بفتاة تبلغ من العمر 12 عاما وبامرأة ومراهقة أخرى في غضون أسابيع، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن".

وطلبت الشرطة من السكان في شمال لندن المساعدة في تحديد هوية الرجل الذي يعتقد أنه مرتبط بالحوادث الثلاثة.

وقالت الصحيفة إن الحادث الأول وقع في 20 يناير الماضي، عندما كانت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما تمشي في شارع "روزريفور" في توتنهام، حيث اقترب منها الرجل وأظهر لها مواد إباحية على هاتفه.

Police hunt serial sex attacker who flashed girl, grabbed mum and targeted teen https://t.co/77CzNotozt — The Sun (@TheSun) March 24, 2021

ووقعت الحادثة الثانية بعد أقل من شهر في 16 فبراير، عندما اقترب الرجل من فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، وأظهر نفسه عاريا أمامها قبل أن يهرب، حين كانت تمشي في شارع "لينثورب" في حوالي الساعة 7 مساء.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم وفي حوالي الساعة 9 مساء، اقترب الرجل من أم في العشرينات من عمرها ولمس مؤخرتها قبل هروبه، حينما كانت تجر عربة طفلها في شارع "كيفردال".

وقالت الشرطة إن أيا من الضحايا الثلاث لم يتعرضن لأذى جسدي خطير، لكن الثلاثة أصيبوا بـ"الذهول والانزعاج الشديد".

وقال المحقق كونستابل باتريك جودين "نحن نبذل قصارى جهدنا لتحديد واعتقال الرجل المسؤول، وأطلب من السكان المحليين دراسة الصور بعناية شديدة والاتصال بنا على الفور إذا كانت لديهم معلومات يمكن أن تساعد. يرجى العمل معنا للمساعدة في الحفاظ على أمان المجتمع".

المصدر: "ذي صن"