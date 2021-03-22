العراق.. دعوى قضائية على رجل دين زرادشتي "أهان" صلاح الدين الأيوبي

قدمت وزارة أوقاف إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، شكوى رسمية إلى الإدعاء العام بحق شخص يدين بالزرادشتية "أهان" القائد الأسلامي الكردي، صلاح الدين الأيوبي.

وذكر بيان للوزارة، أن "التعايش الديني في إقليم كردستان هو أحد أهم أسس وزارة الأوقاف الاستراتيجية، وهو مصدر افتخار لدى كافة سكان الإقليم".

وأضاف: "في التاسع من الشهر الحالي قام شخص يقيم خارج أراضي الإقليم، وعبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بإهانة الشخصية الإسلامية الكردية، صلاح الدين الأيوبي".

إقرأ المزيد

وتابع البيان: "تواصلت الوزارة مع اتحاد علماء الدين الإسلامي والجهات المعنية والقانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الشخص، لكن عطلة عيد نوروز حالت دون ذلك، لذا قررنا البدء بالإجراءات بعد انتهاء عطلة العيد".

وأشار البيان إلى أن "الممثل الرسمي للزرادشتيين دان هذا الفعل واعتبره لا يمثلهم، وسلوكه معاد لقيم التعايش الديني".

المصدر: RT