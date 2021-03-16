برلماني صابئي: أدعو الصابئة للعيش في كردستان بدل مغادرة العراق

دعا نوفل الناشي رئيس كتلة الصابئة المندائيين في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أبناء الديانة الصابئية إلى العيش في إقليم كردستان العراق بدلا من مغادرة البلاد.

وقال خلال مقابلة صحفية، إن "الصابئة المندائيين تعرضوا لمشاكل كثيرة، لذلك تحركت من خلال الوزارت وكل رؤساء الأحزاب وناشدتهم لمساعدتنا، وآخرها كانت رسالتنا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أرسلتها بشأن بيوت الصابئة المغتصبة، وكانت نتائجها إيجابية، وشكلنا لجنة ونقوم الآن بإرجاع أكبر عدد منها".

وأضاف: "أنصح إخواني الصابئة المندائيين أن يأتوا للعيش في إقليم كردستان بدل مغادرة العراق، وسأسعى مع الأخوة لتوفير البيئة الآمنة واستقطاب أكبر عدد من الصابئة ليستقروا هناك".

وأشار الناشي إلى "وجود بين 8 - 10 آلاف صابئي يعيشون في العراق حاليا، وهناك أكثر من 16 ألفا آخرين يعيشون في أمريكا وأستراليا".

يذكر أن الطائفة المندائية أو الصابئية من أقدم الأديان في العراق، وتمتد جذورها لأكثر من ألفي عام.

ومعنى الصابئة مشتق من "صبا" بمعنى انغمس أو غطس، فيما تعني المندائي أو "مندا" بالمعرفة، لذا يطلق عليهم العارفين بدين الحق أو المتعمدين.

المصدر: "روداو" + RT