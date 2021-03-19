مصر.. صورة لحيوان غريب أثارت جدلا واسعا

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في مصر صورة لحيوان غريب شكله يشبه الكلب، قالوا إنها لـ"سلعوه".

وأوضح متداولوا الصورة أن هذا الحيوان يتجول في شوارع قرية "اسطنها"، التابعة لمحافظة المنوفية، وسط تحذيرات للمواطنين وتنبيههم بضرورة الحفاظ على أطفالهم ومنعهم من الخروج.

وقال شاهد لصحيفة "الوطن" المصرية إنه التقط صورا لحيوان لا يشبه الكلب أو الذئب: "دا مش كلب أنا عارف كل أشكال الكلاب، ومش حيوان بري، دا شكل غريب أول مرة أشوفه، علشان كده طلعت الموبايل من جيبي وقررت أوثق اللحظة دي، وأول ما شافتني مشيت في هدوء".

ورجح أن تكون سلعوة (سعلوة): "ملهاش شعر في جسمها ولونها أسود وودانها شكلها غريب وديلها كمان، بحثت على الإنترنت لقيت الصورة دي شبه السلعوه بس دي صغيرة شوية في الحجم".

ولفت إلى أنه نشر الصور على صفحته لتحذير الأهالي وحثهم على أخذ احتياطاتهم ومنع أطفالهم من الخروج لحين التأكد من رحيلها عن القرية أو مطاردتها حتى لا تتسبب في إصابة أي من أهالي القرية.

ولفت إلى أن الأهالي احتاطوا منذ نشر الصور، مطالبا المسؤولين في المحافظة والطب البيطري بضرورة التعامل مع هذا الحيوان حتى لا يتسبب في إصاية أي من أبناء القرية، وجدد تحذيره للآباء بمنع أطفالهم من مغادرة المنزل لحين التأكد من استقرار الأمر.

المصدر: الوطن