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مصر.. تحريات المباحث تكشف تفاصيل مقتل طفلة في المقطم بسبب لعبة "ببجي"

مجتمع

مصر.. تحريات المباحث تكشف تفاصيل مقتل طفلة في المقطم بسبب لعبة
Reuters
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كشفت تحريات مباحث القاهرة، اليوم الخميس، تفاصيل مقتل طفلة في المقطم، تبلغ من العمر 11 عاما، بسبب لعبة "ببجي".

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وقالت التحريات إن الطفلة تدعى قمر، وقد دخلت في حالة نفسية سيئة بسبب خسارتها في اللعبة، موضحة أن الطفلة أحضرت حبلا وقامت بتعليقه في مروحة السقف وشنقت نفسها.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا يفيد بانتحار طفلة داخل غرفة نومها في منزلها بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة معلقة في حبل داخل غرفة نومها، وبالفحص تبين أنها تدعى قمر، وعمرها 11 عاما.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات، والتي بدورها أمرت بالتصريح بدفن الجثة، وبسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

 

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