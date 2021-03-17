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بعد تحذيرات ومطالب بحظرها.. فتاة تشنق نفسها بسبب لعبة "ببجي" في مصر

مجتمع

بعد تحذيرات ومطالب بحظرها.. فتاة تشنق نفسها بسبب لعبة
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أنهت طفلة مصرية حياتها شنقا بسبب لعبة ببجي في المقطم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

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وجاءت البداية بتلقي تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا يفيد بانتحار طفلة داخل غرفة نومها في منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة معلقة في حبل داخل غرفة نومها، وبالفحص تبين أنها تدعى قمر، وعمرها 11 عاما.

وكشفت التحريات أن الطفلة اعتادت على لعب "ببجي"، وأنها أثناء لعبها داخل غرفتها دخل عليها والدها ووجدها معلقة في حبل ومتوفاة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في مصر، لمناقشة طلب إحاطة لحظر لعبة ببجي، التي تنتشر بشكل واسع بين الشباب والمراهقين.

وقالت النائبة سوسن حسني حافظ، التي تقدمت بطلب الإحاطة الخاص بحظر اللعبة "إنها تؤثر علي سلوك الأطفال والمراهقين بشكل كبير، وتسبب في اكتساب صفات عنيفة في شخصيتهم، نتيجة مشاهد ومحتوى العنف الموجود باللعبة، ما يمكن أن يتسبب في تحول هؤلاء اللاعبين من تلك الأعمار لمجرمين يرتكبون جرائم قتل أو الشروع بالقتل".

المصدر: الوطن

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