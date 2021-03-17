 
مباشر
عاجل
واشنطن تعلن فرض عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا تدخل غدا حيز التنفيذ

ولادة مستعجلة لسيدة فلسطينية داخل سيارة "ضيقة" (صور)

مجتمع

ولادة مستعجلة لسيدة فلسطينية داخل سيارة
RT
رانية الجلاد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzk6

أنقذت مديرة التمريض في المركز الوطني للأمراض الجلدية في فلسطين رانية الجلاد سيدة وهي في حالة ولادة داخل سيارة ضيقة.

إقرأ المزيد
الصحة الفلسطينية: قوات إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية داخل مشفى يحتضن أطفالا في طولكرم
الصحة الفلسطينية: قوات إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية داخل مشفى يحتضن أطفالا في طولكرم

وقالت الجلاد "كنت مارة بجانب قسم الطوارئ في المجمع، حين جاءت سيارة مسرعة، توقفت باب قسم الطوارئ، كان بداخلها رجل يصرخ زوجتي زوجتي! ركضت إلى السيارة دون أن أعرف ما الذي يجري، رأيت الزوجة جالسة في المقعد الخلفي وهي في حالة ولادة".

وتابعت "فتحت السيارة وإذ بالأم قد بدأت ولادة الطفلة، حيث كان رأسها خارجا ولونه أزرق، تدخلت سريعا وقمت بتوليد الأم، رفعت الطفلة من قدميها داخل السيارة التي كانت ضيقة جدا، تعاملت معها وفق بروتوكولات الولادة المعتمدة، حتى خرج صوتها وبدأت بالبكاء، عندها اطمأن قلبي وزال التوتر والخوف الذي سيطر عليّ طيلة فترة الولادة".

وأضافت الجلاد "لم يكن معي شيء أغطي به الطفلة، ضممتها إلى صدري وغطيتها بملابسي ثم قطعت الحبل السري، ثم نقلنا الطفل والأم إلى قسم النسائية والتوليد".

ولادة مستعجلة لسيدة فلسطينية داخل سيارة
RT
ولادة مستعجلة لسيدة فلسطينية داخل سيارة
RT

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قالت "نفتخر بكوادرنا وطواقمنا الطبية والصحية، رغم كل الضغط الذي يعانون منه إلا أنهم يعطون أفضل وأجمل ما لديهم بكل إخلاص، نفتخر بما قامت به زميلتنا رانية، ونفتخر بكل تضحيات وإنجازات جميع الزملاء".

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا