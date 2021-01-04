الصحة الفلسطينية: قوات إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية داخل مشفى يحتضن أطفالا في طولكرم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية ألقت اليوم الاثنين قنبلة صوتية داخل مشفى يحتضن أطفالا في طولكرم.

وقالت الوزارة إنه "عندما ألقت القوت الإسرائيلية القنبلة على مشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، كان هناك 81 مريضا يعالجون داخله، بينهم 10 خدج في قسم الحضانة، و5 أطفال في قسم الأطفال و7 مرضى في العناية المكثفة، و13 مريضة في قسم الولادة، إضافة إلى 39 كادرا طبيا وصحيا".

يتبع..