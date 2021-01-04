إسرائيل تصادق على مخططات استيطانية جديدة في بيت لحم

صادقت السلطات الإسرائيلية على مخططات استيطانية للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم في الضفة الغربية.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، قوله إن إسرائيل "صادقت على قرارات استيطانية تتمثل في الاستيلاء على أراض في حوض 8 من موقع الشفا، ووادي الهندي في بلدة الخضر جنوبا، وحوض رقم 1 من قسيمة أم الطلع في قرية أرطاس، وحوض 4 من موقع وعر أبو مهر والعقبان، وحوض 5 من موقع المروج في قرية التعامرة شرقا".

ولفت بريجية إلى أن "إصدار مثل هذه المخططات الاستيطانية يؤكد حقيقة أن الحكومة الإسرائيلية تذلل العقبات أمام المستوطنين، لتسهيل الاستيلاء على أراضي المواطنين".

في سياق متصل، جرفت القوات الإسرائيلي الأحد مساحات واسعة من أراضي خلة حسان المشجرة بالزيتون والعنب غرب سلفيت، والتي تبلغ مساحتها 4 آلاف دونم، وتعتبر منذ عام 1983 نقطة ساخنة حيث تشهد محاولات توسع استيطانية محمومة.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن هدف ما يجري في خلة حسان هو إنشاء بؤرة استيطانية كمقدمة لإنشاء مدينة استيطانية كبيرة، تفصل محافظتي سلفيت وقلقيلية، وتسيطر على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة للمواطنين في خمس قرى وبلدات، هي: بديا، وقراوة بني حسان، وسنيريا، وكفر ثلث، ودير استيا.

المصدر: وفا+ عرب 48